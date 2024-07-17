Экс-глава Шатуры Артюхин стал подозреваемым по делу о растрате

СК: бывшего главу Шатуры заподозрили в растрате более 200 млн рублей

Бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина заподозрили в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По предварительной версии, чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 221,5 миллиона рублей. Деньги выделили на строительство водозабора и очистных сооружений.

Правоохранители провели обыски по месту работы Артюхина, а также осмотрели его транспортные средства. В настоящее время с задержанным работают следователи. Они возбудили уголовное дело.

О задержании экс-главы городского округа Шатура стало известно 17 июля. Неделей ранее он объявил о своем уходе с поста. Своим преемником Артюхин назначил Николая Прилуцкого.