Экс-глава Росалкогольрегулирования получил 12 лет колонии за кражу 10 миллиардов

Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении и растрате средств «ОФК Банка», сообщили в Генпрокуратуре .

По данным следствия, Чуян, будучи бенефициарным совладельцем банка, с 2012 по 2018 годы организовал выдачу кредитов на сумму более 10 миллиардов рублей аффилированной группе компаний алкогольного бизнеса.

Деньги пошли на финансирование его собственных структур и не были возвращены. Это привело к невозможности расплатиться с кредиторами, отзыву лицензии и банкротству банка.

За эти действия Чуян передал председателю правления Николаю Гордееву коммерческий подкуп — 25,88% акций стоимостью 340 миллионов рублей. Также он вместе с сообщниками растратил еще 9,47 миллиарда рублей через фиктивные соглашения.

Гордеева ранее уже осудили. Чуяна объявили в международный розыск в 2018 году.

Ранее в Чувашии сотрудника МЧС задержали за получение взятки стройматериалами стоимостью 700 тысяч рублей.