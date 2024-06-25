Связанного с Пригожиным медиаменеджера Горбунова арестовали на два месяца

Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Горбунова

Фото: РИА «Новости»

Бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Илью Горбунова арестовали на два месяца по подозрению в вымогательстве четырех миллионов рублей.  Об этом РЕН ТВ сообщили в суде.

Меру пресечения избрал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Подозреваемый будет находиться под стражей до 20 августа. Горбунов не признал свою вину.

Бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева задержали в Северной столице 23 июня. Согласно версии следствия, подозреваемые требовали деньги у первого зампреда Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича.

По данным масс-медиа, с 2019 года Горбунов фактически руководил медиагруппой «Патриот», принадлежавшей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

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