Связанного с Пригожиным медиаменеджера Горбунова арестовали на два месяца

Бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот» Илью Горбунова арестовали на два месяца по подозрению в вымогательстве четырех миллионов рублей. Об этом РЕН ТВ сообщили в суде.
Меру пресечения избрал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Подозреваемый будет находиться под стражей до 20 августа. Горбунов не признал свою вину.
Бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева задержали в Северной столице 23 июня. Согласно версии следствия, подозреваемые требовали деньги у первого зампреда Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича.
По данным масс-медиа, с 2019 года Горбунов фактически руководил медиагруппой «Патриот», принадлежавшей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.