Экс-глава Курщины признался во взяточничестве на сумму около 30 миллионов рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Смирнов сознался в рамках заключенной им сделки со следствием. Он получил взятки по контрактам, связанными с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной.

«Получил от организаций-подрядчиков около 30 миллионов рублей откатов», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, бывший заместитель экс-губернатора Алексей Дедов «тоже брал взятки».

Ранее в МВД сообщили, что часть средств, похищенных при постройке фортификаций в Курской области на границе с Украиной, пошла на взятки сотрудникам региональной Корпорации развития.