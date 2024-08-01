Экс-глава филиала Военного-строительной компании попался на хищениях

Работавший под кураторством арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова бывший начальник филиала Военно-строительной компании Сергей Сухов стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК .

Собеседники издания уточнили, что Сухов руководил филиалом «Строительного управления по Центральному военному округу». Дело о мошенничестве военные следователи завели в конце июля.

Вместе с топ-менеджером по делу проходят сотрудники коммерческих предприятий, выполнявшие работы в рамках государственного контракта. Предварительный ущерб следователи оценили в 200 миллионов рублей. Сейчас Сухов находится в следственном изоляторе.

Работу Военно-строительной компании курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый получал услуги от подрядных организаций, работающих на Минобороны. Басманный суд Москвы отказался отпустить Иванова из СИЗО и продлил его арест до 23 сентября.