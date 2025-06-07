Экс-генерала Шамарина отправили в колонию во Владимирской области

Бывшего генерала Шамарина отправили по этапу в колонию во Владимирской области

Осужденного за взятки на семь лет бывшего начальника Главного управления связи Вооруженных сил России экс-генерала Вадима Шамарина отправили по этапу в колонию во Владимирской области. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Владимир Шелупахин.

Правозащитник не уточнил точное название исправительного учреждения, где Шамарин будет отбывать срок.

В середине апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил высокопоставленного военного за получение взяток к семи годам колонии строгого режима. Также у него конфисковали почти 36 миллионов рублей и лишили звания генерал-лейтенанта.

Следствие выяснило, что Минобороны России в 2019–2023 годах заключило контракты с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» в рамках гособоронзаказа на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин в указанный период получил взятки на 36 миллионов рублей от должностных лиц «Телты» за увеличение стоимости и объемов поставляемой продукции.