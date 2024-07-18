Экс-гендиректора Крымской железной дороги отправили в колонию на пять лет

Бывший генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Геннадий Фролов получил пять лет колонии общего режима за должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

С декабря 2020-го по июль 2021-го Фролов, занимая пост гендиректора ФГУП, распорядился выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных платформах КЖД за счет собственных средств предприятия без проектной документации.

«В результате незаконных действий Фролова платформы находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии и не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации», — подчеркнули в УФСБ.

Кроме того, он неоднократно осуществлял личные поездки под видом командировок, используя для этого средства госпредприятия.

Фролова задержали в 2022 году по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, напомнили в ведомстве.

Экс-гендиректора КЖД признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения, подчеркнули в региональном ГСУ СК.

Верховный суд Республики Крым приговорил Фролова к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его обязали возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 115 миллионов рублей, отметили в УфСБ.

Накануне приговор суда вступил в законную силу