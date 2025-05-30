Экс-директору «Росатома» Сахарову вынесли приговор за получение взятки

Бывший директор структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров и предприниматель Элгуджа Кокосадзе получили сроки по делу о коррупции. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Мещанский районный суд столицы признал Сахарова виновным в получении взятки по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф.
Кокосадзе осудили по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима с дополнительным штрафом.
После оглашения приговора Кокосадзе взяли под стражу прямо в зале суда.
Ранее начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова арестовали на два месяца. Его обвиняют по статье о вымогательстве и взятке в особо крупном размере.
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