Экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО

Бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого в мошенничестве под стражу. Агаева арестовали на срок один месяц и 29 суток.

Ранее стало известно, что экс-главе Театра сатиры инкриминировали хищение около 20 миллионов рублей вместе с подельниками.

По версии следствия, мужчина зарегистрировался в качестве ИП и заключал подложные авторские договоры с учреждением, которым руководил. Он передал театру несколько якобы созданных им сценариев спектаклей и получал проценты от представлений.