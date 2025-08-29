Сегодня 19:43 Экс-директора Театра сатиры Агаева отправили в СИЗО
Бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отправили в СИЗО. Об этом сообщила
пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Таганский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого в мошенничестве под стражу. Агаева арестовали на срок один месяц и 29 суток.
Ранее стало известно, что экс-главе Театра сатиры инкриминировали хищение
около 20 миллионов рублей вместе с подельниками.
По версии следствия, мужчина зарегистрировался в качестве ИП и заключал подложные авторские договоры с учреждением, которым руководил. Он передал театру несколько якобы созданных им сценариев спектаклей и получал проценты от представлений.
