Экс-директора НКО в Нижнем Новгороде осудят за присвоение имущества

Бывший директор некоммерческой организации в Нижнем Новгороде обвиняется в присвоении техники и денежных средств. Сумма ущерба составила 446 тысяч рублей за технику и 276 тысяч рублей за присвоенные деньги. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным уголовного дела, с сентября прошлого года по февраль 26-летний руководитель одной из некоммерческих организаций Нижегородского района похитил компьютер, ноутбук, планшеты, видеорегистраторы и радиостанции.

При поддержке Росгвардии подозреваемого задержали. В ходе обыска у него дома полицейские нашли телефон и талоны из ломбарда, куда он сдал похищенное имущество. Все изъятое имущество вернули, ущерб организации был возмещен.

Фигурант признал свою вину. Теперь его дело передадут в суд. Обвиняемый ожидает приговора под подпиской о невыезде.