Экс-депутат Госдумы Абельцев возместил ущерб по делу о мошенничестве

Экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и полностью возместил ущерб. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», — заявил он на суде.

По данным следствия, Абельцев предлагал за вознаграждение трудоустройство помощником депутата, рассказав потерпевшему, что у него есть такая возможность. Предположительно, он взял у своей жертвы 10 миллионов рублей.

Ранее бывшему заместителю главы «Роскосмоса» Олегу Фролову, которого ранее обвиняли в мошенничестве при создании специального оборудования, предъявили еще одно обвинение — в получении взятки в особо крупном размере. Срок расследования дела продлили, Фролов и двое его подельников остаются в СИЗО.