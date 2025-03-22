Экс-арендатора автомойки в Каменске-Уральском отправили в СИЗО по делу о пытках

Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил в СИЗО экс-арендатора автомойки по делу об издевательствах над девушками. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Суд <…> удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Максиму Гурьеву. Органами предварительного расследования он обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», — сообщили в суде.

В СИЗО фигурант дела останется до 3 мая.

История о пытках девушек в автомойке стала известна в начале января. Компания парней устроила расправу над студентками — двух подруг буквально пытали на арендованной автомойке несколько часов подряд, а все происходящее снимали на видео. Других девушек заставили наблюдать за издевательствами над подругами.