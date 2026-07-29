Екатеринбуржца заключили под стражу по обвинению в избиении ученого Зезина

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в избиении двух мужчин, один из которых — ученый РАН Никита Зезин — позже скончался в больнице. Подозреваемого заключили под стражу, сообщил ТАСС .

Следствие вменило 38-летнему жителю Екатеринбурга хулиганские действия в отношении двух мужчин.

«Обвиняемый, находясь вблизи дома по Главной улице в Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение», — отметили в пресс-службе СК.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и ученый Никита Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания.