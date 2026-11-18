В Екатеринбурге 20-летнего Александра Колпашникова приговорили к двум годам колонии за участие в преступной группе, обманывавшей пенсионеров. Об этом «ФедералПресс» сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, мошенники звонили пожилым людям, представлялись полицейскими и убеждали, что их родственники попали в аварию и срочно нужны деньги на лечение. Пенсионеры передавали наличные таксистам, которые отвозили пакеты с деньгами Колпашникову. Он пересчитывал купюры и через банкомат переводил их на счета сообщников, оставляя себе часть суммы в качестве вознаграждения.

Дело рассматривал Орджоникидзевский районный суд. Общий ущерб от действий группировки превысил 715 тысяч рублей. В суде подсудимый признал вину лишь частично.

Помимо реального срока, суд удовлетворил гражданские иски и обязал осужденного полностью возместить пострадавшим ущерб. Также в доход государства обращено средство связи, которое использовалось для координации действий.