Сегодня 21:34 «Его пытали». Мать рассказала, как нашла тело похищенного сына в подмосковном лесу Мать рассказала, как нашла в Подмосковье тело 30-летнего сына после пыток 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Подмосковье неизвестные похитили мужчину, жестоко избили и бросили в лесу. В интернете появилось видео его пыток. Мать покойного рассказала 360.ru, как нашла тело сына.

Ее 30-летний сын пропал еще 31 октября. Женщина сообщила, что он планировал заехать на дачу и поставить розетки, но в какой-то момент перестал выходить на связь. «Я не могла дозвониться и никто из ребят не смог дозвониться, поэтому мы поняли, что случилось что-то нехорошее. С 31 октября он пропал с моего локатора в телефоне», — уточнила собеседница 360.ru.

Она добавила, что до дачи он так и не добрался. По версии следствия, в тот день парень встретился с друзьями, а потом исчез. Добиться проведения розыска удалось не сразу. Сначала мать обратилась в полицию в Москве. Правоохранители отследили его перемещения по дороге до съезда в Подмосковье и переадресовали обращение коллегам в области. Мужчину искали его друзья и родственники, в том числе мать с двумя несовершеннолетними детьми. Они работали практически круглосуточно. Наконец, 8 ноября полицейские обнаружили куртку и телефон мужчины. «Там есть и видео, и картинка, что его пытали. По этому видео они определили локацию и поехали, нашли его куртку и один из двух телефонов», — сообщила мать.

Правоохранители заверили, что осмотрели территорию, но не зашли в лес из-за «нехватки ресурсов». Мать вместе с младшими братьями пропавшего сына поехала туда и нашла тело. «И буквально 20 минут хватило, потому что от точки локации в районе 70-80 метров лежал он. Вот мы его таким образом нашли. <…> Как сказало следствие, он был похищен, впоследствии убит. <…> Хотелось бы разобраться», — сказала она. Кто именно мог убить ее сына, неизвестно. Женщина сказала 360.ru, что он не имел врагов и не жаловался на какие-либо угрозы.