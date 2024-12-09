Двух жителей Сочи отправят в колонию за убийство бездомной собаки

Лазаревский районный суд Сочи приговорил к лишению свободы сроком на год двоих мужчин за жестокое убийство бродячей собаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В середине сентября 2022 года в поселке Аша двое мужчин поймали бездомную собаку, накинули ей на шею веревку и подвесили на дерево. В результате животное погибло.

«За садистскими действиями подсудимых наблюдали дети», — сообщили в пресс-службе.

В ходе судебного заседания оба подсудимых показали, что не помнят произошедшего, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимых виновными и назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы на срок один год. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии-поселении, куда их доставят под конвоем. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее на Урале мужчина убил двух котов из-за съеденных сосисок. Он расправился с животными в комнате отдыха скотного двора сельскохозяйственного предприятия «Колхоз имени Чапаева», а затем выбросил их трупы в желоб с навозом. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.