Двух вербовщиков террористов задержали в Алтайском крае

Оперативники ФСБ задержали двух вербовщиков террористических организаций в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Против фигурантов завели уголовные дела по статье «Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности».

По данным следствия, один из задержанных, 58-летний житель Барнаула, является приверженцем экстремистских взглядов и участником экстремистской организации. После прибытия в регион два года назад он начал проводить вербовку местных жителей.

Вторым подозреваемым стал 57-летний житель Первомайского района. Он состоит в террористическом сообществе, которое запрещено на территории Российской Федерации, а с 2022 по 2024 год вербовал граждан в группировку.

По местам жительства фигурантов прошли обыски. Суд по ходатайству следствия избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее житель Херсонской области получил срок за участие в террористической организации.