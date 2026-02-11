Двух вебкам-моделей задержали в Липецке

В Липецке задержали двух вебкам-моделей за распространение порнографии

Полицейские в Липецке задержали двух вебкам-моделей, занимающихся производством и распространением порно. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Липецкой области.

Правоохранители установили, что девушки 25 и 28 лет оборудовали студии для стримов в арендованной квартире. Они публиковали запрещенный контент на одной из платформ, получали выплаты в криптовалюте, а затем обналичивали ее.

Ради повышения дохода и популярности 28-летняя девушка вела прямые трансляции в многолюдных местах Липецка — от салона общественного транспорта до кафе. Одним из таких выступлений и заинтересовались силовики.

Против задержанных завели уголовные дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», им грозит до шести лет лишения свободы.

