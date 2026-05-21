Двух подростков задержали за поджог релейного шкафа на Алтае

Сотрудники полиции совместно с Федеральной службой безопасности задержали двоих подростков, которые подожгли релейный шкаф возле железнодорожной станции Бийск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Задержанные рассказали, что им предложили подзаработать в интернете. К счастью, их действия не повлияли на движение поездов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обоих обвиняемых взяли под стражу.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что зачастую украинские вербовщики выдают себя за девушек, с которыми можно познакомиться в интернете. Затем «девушки» под разным предлогом просят своих жертв отправить координаты школ или других объектов. После этого они требуют устроить поджог, шантажируя уголовной ответственностью.

Только за март в России задержали 37 поджигателей, большинство из них действовали именно по такой схеме.