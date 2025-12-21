Двух подростков нашли мертвыми в машине под Калугой

В Калужской области в автомобиле, стоявшем в гараже, обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет. Следователи выясняют обстоятельства смерти детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 20 декабря в поселке Воротынск Бабынинского муниципального округа нашли тела подростков в машине. Автомобиль стоял в гаражном боксе.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, отрабатывается версия отравления угарным газом», — уточнили в прокуратуре.

По факту гибели детей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Прокуратура контролирует ход расследования.

По информации Telegram-канала «Калужский Следком», еще пострадал 19-летний парень, которого доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Следователи уже осмотрели место происшествия, проводят допросы и назначили необходимые экспертизы.

Ранее в Иркутской области трое мужчин отравились угарным газом, заснув в машине на заправке.