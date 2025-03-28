Организаторов нарколаборатории задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники полиции задержали организаторов нелегальной нарколаборатории, написал сайт pravda-nn.ru.
Женщина работала психологом, а мужчина обратился к ней за консультацией. Со временем их отношения вышли за рамки профессиональных. Дом в Итманове был зарегистрирован на имя дочери женщины, а мужчина арендовал жилье в городе Лукоянове. В доме располагались лаборатория и склад наркотиков, тогда как квартира использовалась для отдыха.
Во время обыска полиция обнаружила в доме наркотические вещества в вакуумных пакетах, пластиковые ведра с кристаллическими веществами, химические реагенты, оборудование для производства наркотиков. Мужчину и женщину задержали.
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