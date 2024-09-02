Двух мужчин и женщину убили в Вологодской области

Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили в вологодском поселке Рубцово. Прибывшие на место правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства, а также причинения телесных повреждений еще двум пострадавшим, сообщила пресс-служба регионального СК.

Утром 2 сентября в полицию поступил звонок — в Рубцове нашли тела убитых с признаками насильственной смерти. Туда тотчас отправился расчет ДПС. Инспекторы подтвердили информацию, а также нашли еще двух пострадавших. Их экстренно отправили в больницу, медики оказывают им помощь.

На место ЧП прибыли следователи. Они предполагают, что к убийству и покушению на убийство могут быть причастны знакомые потерпевших. Где они сейчас находятся — неизвестно, но правоохранители уже начали искать их.

В конце августа житель Бурятии убил свою месячную дочь. По версии следствия, мужчина был пьян, поссорился со своей сожительницей, после чего ударил девочку. Дальнейшую судьбу подозреваемого определит суд.