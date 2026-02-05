Правоохранители задержали жителя Нижегородской области по делу о мошенничестве с SIM-боксами

В Арзамасе полиция и ФСБ пресекли нелегальную деятельность по пропуску телефонного трафика. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, 38-летний местный житель обеспечивал работу SIM-боксов, которые позволяли использовать множество SIM-карт. С его помощью мошенники из Тольятти, Москвы и Арзамаса обманывали жителей Иркутска и Санкт-Петербурга.

За свою работу злоумышленник получал семь тысяч рублей ежедневно. Возбуждено уголовное дело.