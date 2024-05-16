Двух латвийцев задержали в Новосибирске за организацию нарколаборатории | 360°

16 мая 2024, 09:39
Двух латвийцев задержали в Новосибирске за организацию нарколаборатории
ФСБ задержала двух граждан Латвии за организацию нарколаборатории в Новосибирске
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Латвии по подозрению в создании нарколаборатории. Во время обысков у них изъяли крупную партию запрещенных веществ, сообщил РБК.
По данным следствия, латвийцы сняли в Советском районе гараж и организовали в нем нарколабораторию. При обыске правоохранители нашли и изъяли свыше 10 килограммов запрещенных веществ и более тонны химических реактивов, а также оборудование для изготовления наркотиков.
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Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва уточнила журналистам, что злоумышленники также оборудовали в лесу закладку, из которой силовики изъяли еще более пяти килограммов мефедрона.
Во время допроса граждане Латвии признались, что в общей сложности произвели свыше 40 килограммов синтетических наркотиков с конца прошлого года.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемых арестовали, им грозит до 20 лет колонии.
Ранее в Благовещенске обнаружили крупный канал распространения наркотиков. Полиция задержала шесть человек с пятью тысячами доз запрещенных веществ.
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