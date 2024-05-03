Более пяти тысяч доз наркотиков изъяли у группировки в Благовещенске | 360°

Криминал 03 мая 2024, 09:17 Более пяти тысяч доз наркотиков изъяли у группировки в Благовещенске Полиция Приамурья задержала группу наркоторговцев и изъяла 5 тысяч доз Пресс-служба МВД

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В Благовещенске полицейские перекрыли канал распространения наркотиков. Задержали шесть человек, у которых изъяли более пяти тысяч доз запрещенных веществ стоимостью свыше восьми миллионов рублей. Об этом сообщило УМВД России по Амурской области.

В группировку из шести человек входили 34-летняя женщина и ее 35-летний сожитель, а также четыре студента колледжей и вузов 2001–2004 годов рождения. По версии следствия, они с июня 2023 года закупали крупные партии наркотиков в интернет-магазине, расфасовывали их и сбывали бесконтактным способом. У подозреваемых изъяли весы, магниты, средства связи, упаковку, 1,3 миллиона рублей наличными, а также почти два килограмма запрещенных веществ.

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«Количество изъятого наркотика составляет свыше пяти тысяч разовых доз, при этом его общая стоимость в теневом наркобизнесе превышает восемь миллионов рублей», — сообщила пресс-служба.

Несколько уголовных дел, возбужденных по статьям 30 УК России «Приготовление к преступлению» и 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», объединили в одно производство. Фигурантов заключили под стражу.

В Санкт-Петербурге крупную партию наркотиков обнаружили на судне с бананами из Эквадора. Полицейские изъяли 60 килограммов кокаина.