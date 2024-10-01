Мэра дагестанского Избербаша задержали за взятку почти на 4 млн рублей

Главу города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.
По версии следствия, взятку на 3,9 миллиона рублей чиновнику дал застройщик в 2019 году. В такую сумму Исаков оценил свои услуги для бизнесмена.
Речь идет о действиях, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше, пояснили в СК.
В ближайшее время Исакову изберут меру пресечения. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
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