Мэра дагестанского Избербаша задержали за взятку почти на 4 млн рублей

СК: мэра Избербаша Исакова задержали в рамках дела о взятке на 3,9 млн рублей

Главу города Избербаш Магомеда Исакова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, взятку на 3,9 миллиона рублей чиновнику дал застройщик в 2019 году. В такую сумму Исаков оценил свои услуги для бизнесмена.

Речь идет о действиях, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше, пояснили в СК.

В ближайшее время Исакову изберут меру пресечения. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.