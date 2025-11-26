Двоих подростков заподозрили в жестоком убийстве мужчины в Рязанской области

СУ СК: в Ряжске двоих подростков заподозрили в убийстве 56-летнего мужчины

Двое несовершеннолетних жителей Рязанской области подозреваются в убийстве 56-летнего мужчины с особой жестокостью в городе Ряжске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, отметив, что оба подростка уже арестованы.

Тело местного жителя с многочисленными травмами головы и туловища обнаружили в квартире жилого дома ночью 23 ноября. Следствие организовало оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям установлены и задержаны двое подозреваемых», — отметили в ведомстве.

Ими оказались двое несовершеннолетних подростков 15 и 17 лет. Следователи ходатайствовали об избрании строгой меры пресечения для фигурантов, суд заключил обоих подростков под стражу.

Ранее в Якутске арестовали двух 16-летних девушек, которых обвинили в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Жертвами стали супруга и сын Саввы Михайлова — известного в Якутии коммуниста и участника СВО.