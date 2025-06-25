Двоих мужчин задержали в Москве за вымогательство

Сотрудники СОБР помогли полицейским задержать двоих подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По предварительным данным, двое злоумышленников потребовали у некоего сотрудника фирмы 10 миллионов рублей, заявив, что он задолжал деньги их знакомому. За отказ они грозили расправиться с самим должником и его семьей. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Задержанными оказались двое 35-летних мужчин. Одного из них уже судили за вымогательство. Против них возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье собровцы вместе с полицейскими задержали пятерых злоумышленников, которые вымогали у 24-летнего молодого человека миллион рублей, чтобы не сообщать в правоохранительные органы, что он якобы торгует наркотиками.