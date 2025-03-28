Росгвардия задержала подозреваемую в вымогательстве группу мужчин в Подмосковье
Сотрудники СОБР Росгвардии региона посодействовали коллегам из МВД в задержании пятерых граждан. Их подозревает в вымогательстве. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, злоумышленники требовали у 24-летнего молодого человека деньги за неразглашение информации о его якобы причастности к незаконному обороту наркотиков.
Передав правонарушителям миллион рублей, гражданин сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело.
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