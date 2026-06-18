Двоих мужчин обвинили в убийствах предпринимателей в 1990-х в Свердловской области

Следователи раскрыли подробности двух преступлений, совершенных в Свердловской области в 1990-х годах. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СКР.

По данным ведомства, в июле 1996 года двое мужчин вместе с третьим соучастником, ныне покойным, спланировали и совершили убийство предпринимателя из Североуральска. Бизнесмен ехал в Екатеринбург на своей машине, чтобы закупить товары, и в пути его остановили под надуманным предлогом в Пригородном районе Свердловской области. Затем обвиняемые убили потерпевшего и похитили деньги, которые были при нем.

Еще одно убийство произошло в ноябре того же года. Тогда предпринимателя вывезли в лес и застрелили.