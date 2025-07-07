Двое слесарей из газовой компании в Долгопрудном получили сроки за гибель людей

Двоих сотрудников газовой компании в Долгопрудном приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета.

По данным следствия, коммунальщики не обследовали газовое оборудование в одной из городских квартир и не выявили нарушений в его работе. В результате 21 мая 2022 года в квартире прогремел взрыв, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, по данным прокуратуры, суд удовлетворил гражданские иски против слесарей и обязал их выплатить 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Ранее апелляционный суд отклонил жалобу жителя Ступина, который устроил взрыв в многоэтажке, чтобы убить жену и детей. В общей сложности тогда погибли шесть человек, в том числе и семья подсудимого.