Двое подростков из Екатеринбурга отдали мошенникам больше 4 миллионов рублей

E1.ru: за два дня подростки из Екатеринбурга отдали мошенникам четыре миллиона

Двое подростков из соседних школ Екатеринбурга за два дня отдали мошенникам свыше четырех миллионов рублей. Об этом сообщило издание e1.ru .

Первому — студенту колледжа — злоумышленники позвонили под видом завуча и сообщили, что в учебном заведении обновляют электронные пропуска. Они попросили жертву продиктовать код из СМС.

Затем ему снова позвонили, на этот раз представившись сотрудниками Центробанка и ФСБ, и рассказали, что мошенники якобы взломали аккаунты его родителей на «Госуслугах» и теперь переведут с них деньги на поддержку ВСУ. По их указанию подросток взял банковские карты матери и отца и перевел с них на указанные счета более двух миллионов. Только после этого он осознал, что произошло.

Как именно обманули второго школьника, не сообщается. Известно лишь, что он тоже перевел мошенникам около двух миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье вычислили и задержали курьера, который забрал у пенсионерки 1,5 миллиона рублей.