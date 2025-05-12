В Подмосковье вычислили курьера, забравшего у пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Сотрудники полиции вычислили курьера, который работал с телефонными мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

По данным следствия, 86-летней жительнице Химок позвонили аферисты и под предлогом того, что с ее счета якобы переводят деньги на нужды ВСУ, убедили ее обналичить сбережения и передать их курьерам. Всего таким образом у пожилой женщины выманили 4,5 миллиона рублей.

Из этой суммы 1,5 миллиона забрал, предположительно, ранее судимый 35-летний житель Екатеринбурга, которого и задержали оперативники. Он должен был перевести эту сумму на указанный ему криптокошелек, оставив себе небольшой процент за посредничество.

Мужчину взяли под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в распоряжении РИА «Новости» оказались страницы из методического пособия, написанного для украинских мошенников. В них нашли орфографические и пунктуационные ошибки, а также мат.