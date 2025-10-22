Двое мужчин в масках насмерть забили москвича и скрылись на электровелосипедах

МВД: в Москве задержали двух подозреваемых в убийстве мужчины

Два злоумышленника в масках убили мужчину на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Убийство произошло в районе дома 38 на улице Уткина. Очевидцы рассказали, что преступники сильно избили прохожего.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы территориального отдела полиции обнаружено тело гражданина 2000 года рождения с признаками насильственной смерти», — отметили в ведомстве.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения. По данным МВД, мужчины напали на москвича и скрылись после убийства на электровелосипедах.

Ведомство уточнило, что злоумышленники набросились на оппонента из-за неприязненных отношений.

