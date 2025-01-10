Трое мужчин похитили двоих людей и вымогали у них деньги на юго-востоке Москвы

Полицейские задержали трех мужчин, которых подозревают в похищении двух человек и вымогательстве у них денег на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел на Волгоградском проспекте вечером 8 января. Группа из трех человек, угрожая физической расправой, заставила двух мужчин сесть в арендованный автомобиль и отвезла их в квартиру, в которой потерпевших удерживали несколько часов и вымогали у них 200 тысяч рублей.

Когда мужчинам удалось выбраться из жилого дома, они рассказали о случившемся в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Сейчас подозреваемых доставили в отделение столичного СК, а также проводятся действия по задержанию других соучастников преступления.

Ранее на Пхукете задержали россиянина по подозрению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. По данным газеты Bangkok Post, в одной из гостиниц мужчина требовал у другого гражданина России вернуть 120 тысяч долларов, которые пострадавший задолжал в ходе общих операций с криптовалютой в России. Потерпевший отказался возвращать деньги. Тогда вымогатель украл из его чемодана около семи тысяч долларов наличными и убежал. Его нашли по записям с камер видеонаблюдения.