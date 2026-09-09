Две женщины погибли при стрельбе в Хасавюрте

Вечером 8 сентября в одном из кафе в Хасавюрте началась стрельба. Ее жертвами стали две женщины, сообщили в пресс-службе СК по Дагестану.

В ведомстве уточнили, что выстрелы раздались после разгоревшейся ссоры. По женщинам стреляли умышленно, тип оружия, из которого открыли огонь, пока установить не удалось.

«В результате полученных огнестрельных ранений одна из женщин скончалась на месте происшествия», — добавили в СК.

Вторую пострадавшую доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она тоже умерла.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Подозреваемого задержали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце августа в подмосковной деревне Жуковка выяснение отношений возле одного из ресторанов закончилось стрельбой. Пострадали два человека.