Две цыганки обокрали 90-летнюю бабушку в Нижегородской области

В городе Урень Нижегородской области задержали двух женщин цыганской народности, которые дважды обманули одну и ту же 90‑летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России .

Днем злоумышленницы пришли к бабушке, представились сотрудницами полиции и под предлогом «профилактики мошенничества» попросили показать все наличные деньги для переписи номеров купюр. Женщина передала им 30 500 рублей.

Пока одна из аферисток «переписывала» данные банкнот, вторая отвлекала хозяйку. После их ухода в конверте осталось всего 200 рублей. По горячим следам задержали обеих подозреваемых, ранее судимых 27‑летнюю и 33‑летнюю женщин. Деньги вернули владелице.

В прошлом году эти же аферистки уже похищали у бабушки ее пенсию. Тогда они избежали тюрьмы, так как женщина просила суд смягчить наказание из‑за их малолетних детей.

Следователь возбудил дело по статье о мошенничестве. 27‑летнюю подозреваемую заключили под стражу, ее сообщницу отправили под домашний арест.

Ранее лекцию о защите от дистанционного мошенничества провели в центре соцобслуживания и реабилитации пожилых жителей «Журавушка».