Два жителя Зеленогорска взломали магазин ради шоколадок и двух тысяч рублей

Полиция задержала в Зеленогорске двух грабителей торгового павильона

Правоохранители задержали двух жителей Зеленогорска, которые проникли в торговый павильон, похитили из кассового аппарата 2 100 рублей и шоколадные батончики. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Полиция установила, что два пьяных мужчины 1983 и 1987 годов рождения вломились в торговый павильон, повредив дверь.

«Они похитили из кассового аппарата 2 100 рублей, а также четыре шоколадных батончика. В результате противоправных действий владельцу торговой точки был причинен материальный ущерб на сумму более 25 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители задержали подозреваемых по горячим следам. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статьям о краже и умышленном повреждении чужого имущества. Свою вину фигуранты признали.

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