Два петербуржца фиктивно зарегистрировали в коммуналке более 20 мигрантов

В суд Петербурга направили дело о фиктивной регистрации более 20 иностранцев

В Санкт-Петербурге два местных жителя фиктивно зарегистрировали более 20 иностранцев. Против них возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Петербуржцев обвинили в фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства по месту пребывания в России. Мужчина проходил по 11 эпизодам дела, его знакомая — по трем.

Расследование начали после обращения к следователю начальницы производственного участка ООО ЖКС № 1 Московского района. Она рассказала, что на обслуживаемой ей территории на Заозерной улице есть коммунальная квартира, в которой зарегистрировали более 20 приезжих.

Следствие выяснило, что с 2023 по 2024 годы подозреваемые фиктивно поставили на регистрационный учет 24 мигранта. Коммуналка, в которой их регистрировали, находилась в собственности одного из фигурантов дела. В итоге оба признали вину.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу с утвержденным обвинительным заключением.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что приезжающие на заработки в Россию мигранты не должны перевозить в страну свои семьи. Он также указывал на необходимость для пригласившего иностранного специалиста предприятия отвечать за него.