Два пациента напали на врача в Тюмени из-за замечания об очереди

В Тюмени два пациента больницы напали на врача, не поделив очередь. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его информации, врач сделал пациентам замечание, что они пытаются попасть к нему без очереди. После этого в коридоре началась драка.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников подтвердил происшествие. По его словам, полиции известно, кто участвовал в драке.

«После того как полные обстоятельства будут установлены, будет дана правовая оценка случившемуся», — добавил офицер.

Следственный комитет ходатайствует, чтобы дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести передали в его производство. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя регионального управления Александра Кублякова.