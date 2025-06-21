Два человека пострадали из-за стрельбы у кафе в Усть-Куте
Житель Иркутской области открыл стрельбу у кафе в Усть-Куте. В результате ЧП пострадали два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
По данным ведомства, мужчина начал стрелять по людям примерно в 04:00 рядом с кафе на улице Речников. Пострадавших доставили в медучреждение, причины и детали произошедшего устанавливаются.
Ранее мужчина открыл огонь из травматического пистолета на востоке Москвы. Сотрудники полиции поймали стрелка возле торгового центра «Щелковский». Информация о пострадавших не поступала.
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