Два человека пострадали из-за стрельбы у кафе в Усть-Куте

Житель Иркутской области открыл стрельбу у кафе в Усть-Куте. В результате ЧП пострадали два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

По данным ведомства, мужчина начал стрелять по людям примерно в 04:00 рядом с кафе на улице Речников. Пострадавших доставили в медучреждение, причины и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина открыл огонь из травматического пистолета на востоке Москвы. Сотрудники полиции поймали стрелка возле торгового центра «Щелковский». Информация о пострадавших не поступала.