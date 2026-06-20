Два брата предстанут перед судом в Пензе по делу о краже кабелей с электровоза

Материалы уголовное дела, возбужденного в отношении двух братьев 27 лет и 31 года, направлены в суд Пензы для рассмотрения по существу. Их обвинили в краже, сообщила «Пенза-пресс» .

По версии следствия, фигуранты похитили кабели с электровоза на железнодорожной станции Пенза-3 и сдали их в пункт приема металлолома. Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

В ближайшее время мужчины предстанут перед судом. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.