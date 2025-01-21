Дрейфовавший два месяца в Охотском море Пичугин стал подозреваемым по делу о ЧП

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин проходит по делу о гибели родственников как подозреваемый, обвинений ему еще не предъявляли. Об этом заявил его адвокат Андрей Назаров в беседе с изданием «Звезда» .

По словам собеседника журналистов, следователи намерены выяснить, был ли в действиях Пичугина преступный умысел или случившееся — это стечение обстоятельств.

Также 360.ru связался со знакомой Михаила. По ее словам, мужчина находится в подавленном состоянии. На его глазах погибли родственники, и новость о том, что его могут судить за случившееся, Пичугин воспринял негативно.

«Это стечение обстоятельств», — ответила она на вопрос о том, кто виноват в ЧП.

Ранее Пичугин проходил по этому делу как свидетель. Telegram-канал Mash сообщил, что статус в разбирательстве поменяли в конце прошлого года. Мужчину опросили правоохранители и показали ему экспертизы.

Происшествие случилось в начале августа. Пичугин, его брат и 15-летний племянник отправились на катамаране к Шампанским островам. Лодка попала в шторм, пассажиры остались без весел и якорей. Судно дрейфовало 67 дней в Охотском море, пока его не заметили рыбаки и не вытащили. На момент спасения живым остался только Михаил.