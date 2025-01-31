Дрейфовавшему два месяца в Охотском море Пичугину предъявили обвинение

Выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем смерть двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы. Пичугину также избрали меру пресечения — с него взяли подписку о невыезде.

По версии следствия, мужчина допустил нахождение маломерного судна с неисправным подвесным лодочным мотором в запрещенном для него районе плавания — на удалении от ближайшего берега не менее 10,85 морской мили.

В начале августа судно, на котором находился Пичугин с братом и 15-летним племянником, унесло в Охотское море. Лодка дрейфовала 67 дней. Когда ее обнаружили рыбаки, в живых остался только сам Михаил.