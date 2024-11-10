«Довел бы дело до конца». Кадыров опроверг чеченский след в стрельбе в Узбекистане

Версию о чеченском следе в обстреле автомобиля экс-главы департамента информполитики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова выдвинули прозападные СМИ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отверг обвинения в причастности к преступлению.

«Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь. <…> Добавлю только, что если бы я действительно что-то планировал, то довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом», — сказал он.

Кадыров сообщил, что правоохранители задержали одного подозреваемого и вычисляют остальных. По его словам, прозападные и оппозиционные СМИ притянули за уши версию о чеченском следе, который якобы привел к нему, главе республики. Он назвал чеченцев и узбеков братскими народами, а подобные вбросы — политической игрой третьих лиц для внесения разлада между странами.

Ранее появилась информация о подготовке покушения на Кадырова. Депутат Госдумы Ризван Курбанов опроверг свою причастность.