Допрос педофила, убившего и утопившего ребенка в Ленобласти, сняли на видео

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика, исчезнувшего в Петербурге 30 января, признался в содеянном и показал, где спрятал тело. Следственный комитет опубликовал кадры допроса.

На видео мужчина говорит следователю, что согласен с задержанием, признает вину и сам собирался сдаться.

В пятницу днем мальчик вышел из дома и пошел гулять. Позднее очевидцы видели, как он садится в машину к незнакомому мужчине недалеко от гипермаркета «Лента». В понедельник автомобиль и самого водителя нашли в Псковской области.

В скором времени пройдут судебно-медицинская и другие экспертизы, чтобы установить все обстоятельства преступления.

По информации телеграм-канала Shot, тело ребенка нашли в пруду в Ломоносовском районе. Предположительно, мужчина пытался склонить мальчика к близости, но получил отказ и угрозы рассказать взрослым. Сам подозреваемый на допросе рассказал, что с мальчиком был давно знаком и тот потребовал у него полмиллиона рублей. После этого он и решился на убийство.

В компьютере уроженца Луганской области (так назывался регион на момент его рождения) нашли много детского порно. Примечательно, что у мужчины была сожительница, которая знала об этом.