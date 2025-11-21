Дом, где богородский маньяк держал похищенных девушек, сняли на видео

Богородский маньяк, которого задержали за убийство и изнасилование нескольких девушек, удерживал своих жертв в небольшом доме в СНТ «Звезда» в Подмосковье. Кадры с места преступления оказались в распоряжении 360.ru.

Рядом со строением стоят несколько машин, возможно, связанных с рабочей деятельностью мужчины — он занимался ремонтом и перекупкой автомобилей. На территории самого домовладения валяются покрышки.

По словам заместителя председателя СНТ «Звезда» Кирилла Кальяна, рядом с соседом он никогда не видел других женщин, кроме супруги. При этом охарактеризовать маньяка мужчина затруднился.

«Я с ним никогда не общался, только видел, как он проезжал мимо на машине», — сказал собеседник 360.ru.

Однако один из соседей подозреваемого, пожелавший остаться неназванным, сказал, что замечал за ним странности, напоминающие признаки биполярного расстройства.

Ранее стало известно, что богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым. Преступника ожидает обследование психиатров.