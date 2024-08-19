Долги фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» превысили 15 тысяч рублей

Сумма долга, которую судебные приставы хотят взыскать с фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева* и Диловара Исломова*, выросла до 15 390 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На Мирзоева* выписали два штрафа ГИБДД за административные нарушения, совершенные 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма наказания и исполнительских сборов составила четыре тысячи рублей.

На имя Исломова* выписали девять штрафов ГИБДД за нарушения в Калужской, Московской и Тверской областях. Сумма достигла 11 390 рублей.

Несколько дней назад фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения.

Мужчины с оружием напали на зрителей в подмосковном концертном зале 22 марта. Жертвами стали 145 человек, фигурантов задержали в Брянской области на следующий день после теракта.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.