Дочь топ-менеджера Российского союза автостраховщиков развели на 11 миллионов рублей

Дочь начальника одного из отделов Российского союза автостраховщиков Алексея Зоткина отдала мошенникам сейф с 11 миллионами рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, 31 марта Зоткину прислали фотографию документов на его дачу, затем позвонили от имени некоей «Российской диверсионной группы». Менеджер понял, что это мошенники, и положил трубку, но спустя несколько часов ему прислали фотографию его собственного сейфа.

Заподозрив неладное, мужчина помчался домой и застал там 19-летнюю дочь, которая говорила по телефону с представителем все той же группы. Взяв у девушки трубку, Зоткин услышал, что сейф ему вернут, если он совершит поджог. Однако менеджер отказался это делать и обратился в полицию.

Дочь рассказала отцу, что ей позвонили и сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Впоследствии мошенники убедили девушку в необходимости задекларировать все драгоценности дома и передать им сейф отца на «сканирование», что она и сделала.

В сейфе Зоткин хранил 10 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и две тысячи евро.

Ранее мошенники отняли три миллиона у олимпийского чемпиона по биатлону Владимира Барнашова.