Дочь экс-мэра Самары узнала о гибели родителей, находясь в колонии

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила узнала о гибели родителей в колонии, где она отбывает срок за вымогательство. Об этом сообщил местный сайт 63.ru .

Адвокат женщины Андрей Карномазов не уточнил, кто именно ей об этом сообщил и как она отреагировала.

О гибели бывшего градоначальника и его жены стало известно накануне вечером. В убийстве заподозрили их внучку, которую отправили под стражу на два месяца. У Тархова остался шестилетний правнук, который теперь, вероятно, окажется в детском доме.

По данным Telegram-канала Shot, на преступление женщина могла пойти ради денег — ее дед владел несколькими особняками в Подмосковье, квартирой бизнес-класса в Самаре и автомобилем Toyota RAV4, а также долей в экологической компании.